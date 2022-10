Fredsaktivist: Vores synspunkter affejes som Putin-vrøvl

Hasse Schneidermann, fredsaktivist, hvordan vil du karakterisere fredsbevægelsens tilstand netop nu?

Det er en kendsgerning, at styrkeforholdet mellem fredsbevægelsen og høgene har forrykket sig voldsomt inden for det seneste års tid. Alle har en forestilling om, at fredsbevægelsen havde sin storhedstid i 1980'erne, men populariteten kommer i bølger. For tiden må jeg nok erkende, at fredsbevægelsen kører på pumperne. Jeg synes, at tiden nu ligner situationen forud for Første Verdenskrig, hvor fredelige partier og organisationer pludselig ændrede politik og gik ind for total oprustning og sendte folk i skyttegravene. Jeg har ingen venner på Christiansborg i øjeblikket.