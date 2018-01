Fredsprojekt har skabt strid i Sydslesvig

Den kuldsejlede vision om et Mindretallenes Hus i Flensborg skaber tvivl om, hvorvidt de danske foreninger syd for grænsen overhovedet har de rette rammer til at kunne træffe fælles beslutninger. Iagttagere beskriver samarbejdet som ”dysfunktionelt” og ”statskrise”

Jon Hardon Hansen er ærgerlig. Den vision, Sydslesvigsk Forening (SSF) har haft på tegnebrættet i over 10 år om et fredsprojekt – et Camp David, som han kalder det – i form af et Mindretallenes Hus i Flensborg er så godt som død og kommer højst til at fremstå i en skrabet udgave.

Det er hans konklusion, efter at først Folketingets Sydslesvigudvalg og siden kulturminister Mette Bock (LA) har afslået at efterkomme ønsket om, at Danmark ligesom Tyskland skulle bidrage med 10 millioner kroner til projektet i år.