Fregat med defekt lånte kanoner fra andre inden afrejse

Fregatten "Iver Huitfeldt", som lige nu er centrum i en stor politisk sag, lånte kanoner fra andre fregatter i flåden inden afgang til Det Røde Hav.

Det skriver DR.

Chefen for søværnet, Henryk Ryberg, bekræfter det over for DR.

Fregatten, som er på vej hjem, oplevede under et angreb i marts radarsvigt og defekte granater.

Det har ført til stor kritik fra en række af Folketingets partier, og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har bedt om en hurtig redegørelse af sagen, som kom frem via forsvarsmediet Olfi tirsdag.

Fregatten oplevede radarsvigt og defekt ammunition, da fire droner blev nedskudt i et angreb 9. marts, hvor 15 blev sendt afsted fra Houthi-bevægelsen.

Det kunne forsvarsmediet Olfi tirsdag beskrive på baggrund af en intern afrapportering.

Om de lånte dele fra andre fregatter har haft indflydelse på problemer ombord "Iver Huitfeldt", svarer Henryk Ryberg til DR:

- Jeg kan ikke svare dig på det. Det vil være ren spekulation. Men jeg er da sikker på, at hvis man ikke skulle gøre sådan, var det nok mere sikkert.

- Men jeg kan ikke udtale mig omkring, om der er en sandsynlighed for, at det der kan være en sammenhæng der.

Ifølge Forsvarskommandoen blev Forsvarsministeriet informeret om fejl på fregatten "Iver Huitfeldt" få dage efter angreb. Det skriver TV 2, der har fået indsigt i den redegørelse, som forsvarsministeren har bedt om.

Troels Lund Poulsen rettede tirsdag kritik mod Forsvarskommandoen for ikke at have informeret ministeriet. Men Forsvarskommandoen frikender altså sig selv.

