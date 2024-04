Fregat ramt af radarsvigt og defekt ammunition under angreb

Fregatten "Iver Huitfeldt" oplevede radarsvigt og defekt ammunition under droneangreb i Det Røde Hav i marts.

Et vitalt forsvarssystem svigtede, da fregatten "Iver Huitfeldt" nedkæmpede fire droner i Det Røde Hav, hvor skibet er udsendt for at bekæmpe angreb fra houthi-bevægelsen.

Det skriver forsvarsmediet Olfi tirsdag.

En stribe tekniske problemer udsatte soldaterne for fare under angrebet i marts, fordi fregatten i en halv time ikke kunne affyre sit eneste luftforsvarsmissil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Problemet er ikke nyt, men er ikke blevet løst.

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

De mange defekte granater resulterede i et højt ammunitionsforbrug, hvilket kunne have fået fatale konsekvenser, advarer skibschefen ifølge Olfi.

- Et meget stort forbrug af ammunition reducerer kampeffektiviteten og enhedens overlevelsesevne alvorligt, skriver kommandørkaptajn og skibschef Sune Lund fire dage efter angrebet til Søværnskommandoen.

Han skriver videre, at alle granater er over 30 år gamle, og at de er eftermonteret med radiobrandrør i 2005, som er uegnet til egentlig kamp.

Han "understreger det kritiske og uacceptable i at sende en fregat ind i et fjendtligt miljø med ammunition bestående af ustabile granater".

Skibschefen konstaterer videre, at problemet med luftforsvarssystemet langtfra er nyt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vores klare opfattelse, at udfordringen har været kendt i årevis, uden at der har været den nødvendige og påtrængende forståelse for, at det haster med at løse problemet, skriver skibschefen.

Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse anbefaler, at radaren ikke bruges til at engagere luftmål fremover. I stedet rådes fregatten til at bruge to mindre radarer, som kun kan håndtere et enkelt mål ad gangen.

Oplysningerne kommer bag på forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som ikke var vidende om hændelsen.

- Det er nyt for mig, at der tilsyneladende var så alvorlige udfordringer i forbindelse med droneangrebet den 9. marts. Jeg vil bede forsvarschefen redegøre nærmere for forløbet, siger han til Olfi.

Offentligheden fik 9. marts at vide, at der var tale om et angreb på 15 droner, hvor fregatten havde nedkæmpet fire.

/ritzau/