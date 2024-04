Fregats skibschef: Afrapportering om fejl er taget ud af kontekst

Den interne afrapportering, der startede fregatsag, er "taget ud af kontekst, fordi det er øjebliksbillede".

Det siger skibschef på "Iver Huitfeldt" Sune Lund, efter at fregatten er ankommet til Korsør torsdag.

Han skrev det såkaldte signal - den interne afrapportering, fire dage efter et droneangreb i Det Røde Hav i starten af marts.

Under angrebet oplevede fregatten radarsvigt i det centrale forsvarssystem og defekt ammunition.

Men på et intet tidspunkt var fregatten "forsvarsløs", lyder det videre fra Sune Lund, der dog ikke finder det "tilfredsstillende", at vitalt forsvarssystem gik ned.

Det var forsvarsmediet Olfi, der tirsdag beskrev den interne afrapportering om fejl. Sune Lund kalder det "forkasteligt", at afrapportering er blevet lækket.

I kølvandet på sagen er forsvarschef Flemming Lentfer blevet hjemsendt og erstattet af Michael Hyldgaard.

Det skyldes, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ikke længere har tillid til Flemming Lentfer. Forsvarsministeren har dog ikke uddybet, hvorfor han har mistet tilliden.

Skibschef Sune Lund siger torsdag, at han er "ærgerlig" over, at et lækket signal har haft "konsekvenser" for forsvarschefen.

I afrapporteringen lød det fra skibschefen, at udfordringen med luftforsvarssystemet, der førte til fejl, havde været kendt i årevis.

Men efterfølgende viste det sig, at det ikke var den velkendte udfordring, der var den "primære årsag" til, at fregatten i 30 minutter ikke kunne affyre luftforsvarsmissiler, lyder det torsdag fra Sune Lund.

I den periode blev fregattens kanoner i stedet taget i brug, men op mod halvdelen af granaterne var defekte ifølge den interne rapportering.

Her var der også tale om et øjebliksbillede, siger skibschefen torsdag. I stedet har det vist sig, at der var tale om "en lidt mindre procentdel" af granaterne, der var defekte.

- Men det er stadig en procentdel, der er utilfredsstillende, siger Sune Lund.

Han slår dog fast, at da han blev sendt af sted til Det Røde Hav, var det med "et tilfredsstillende skib". Det meddelte han også forsvarsministeren ved afgang.

