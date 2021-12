Frelsens Hær er "for politisk korrekt", Støjberg er på vej ud af Folketinget, og kirker forsøger at komme corona i forkøbet

Heller ikke i dag kommer Morgensamling uden om corona-situationen herhjemme, for der er et par enkelte ting, der nok er rare at vide, som juleaften nærmer sig.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nævnte i går aftes, at Epidemikommissionen på grund af høje smittetal er ved at se på, om der er behov for yderligere tiltag og restriktioner. Med kun lidt over en uge til jul og mens kommissionen tænker over det, har kirker i hele landet dog allerede selv bevæbnet sig med rettidig omhu. Flere har indført krav om billet, hvis man vil sikre sig en plads i kirken juleaften. Billetterne er gratis og kan skaffes på forskellige digitale tjenester.

Det er også det digitale, man skal bevæge sig ud i, når man skal booke tid til en coronavaccine. Det kan være besværligt, hvis man ikke er vant til at bruge computer eller smartphone. Derfor fik Røde Kors i går 4,5 millioner kroner af regeringen med støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten til en vaccinations-hjælpelinje, hvor man kan ringe og få hjælp til tidsbestilling og blive ledsaget til et vaccinationssted. Telefonen er åben alle dage.

Børn er bekymrede for nedlukning

Det er ikke kun ældre, der kan have problemer på grund af corona-situationen. Samfundets yngste er sendt hjem fra skole, og selvom de har prøvet det før, er noget anderledes denne gang, skriver DR. Børnene husker, hvordan nedlukningen trak ud sidste år og går samtidig til mange tests på grund af den høje smitte i deres tanaldersgruppe. Det gør mange af dem ekstraordinært bekymrede, lyder det. En professor i mental sundhed giver her gode råd til, hvordan man kan hjælpe sit barn igennem skole-nedlukningen.

Støjberg er på vej ud af Folketinget. Og hendes afløser står klar

Og nu til noget helt andet. Det er først på tirsdag, at politikerne i Folketinget skal stemme om, hvorvidt Inger Støjberg efter sin fængselsdom kan blive siddende iblandt dem. Men flere partier har allerede meldt ud, at de ikke finder hende værdig: Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet, Frie Grønne samt tre løsgængere. Der er derfor politisk flertal for, at Inger Støjberg bliver ekskluderet. Sker det, går hendes plads til det konservative byrådsmedlem Gitte Willumsen fra Silkeborg, og Gitte Willumsen er klar, skriver Midtjyllands Avis.

Danmark lejer fængselsceller i Kosovo

Morgensamling dvæler lidt ved fængselsdomme. Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, SF og De Konservative blevet enige om at rette op på Kriminalforsorgen. Det indebærer blandt andet fire milliarder kroner, og at Danmark, udover at udvide fængselskapaciteten herhjemme med et par hundrede pladser, skal leje 300 fængselspladser i Kosovo. Det bliver udvisningsdømte kriminelle, som afsoner i Danmark, der vil blive sendt til afsoning i Kosovo. Til Politiken siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at de indsatte, som er udvisningsdømte, og som har børn i Danmark, vil være dem, som sidst sendes til Kosovo.

Luther på vej ud? Berlin kortlægger antisemitiske gadenavne

Bliver vi i udlandet, er flere personligheder, såsom den protestantiske reformator Martin Luther og forfatterne brødrene Grimm, i fokus. En undersøgelse bestilt af kommissæren for antisemitisme i Berlin, Samuel Salzborn, har fundet 290 gadenavne i byen, som har antisemitiske referencer. Manden bag undersøgelsen, politolog Felix Sassmannshausen, anbefaler at man omdøber 101 af disse gader, herunder blandt andet ti, der er opkaldt efter Martin Luther. Det skriver mediet Die Welt.

”Luther var meget vigtig for protestantismens historie, men også for nedskrivningen af ​​anti-jødiske stereotyper i Det Nye Testamente. Jeg vil meget gerne se problemet behandlet mere intensivt," siger kommissæren for antisemitisme i Berlin, Samuel Salzborn, blandt andet.

Frelsens Hær i amerikansk modvind

Andre, der som Martin Luther uønsket er kommet i rampelyset, er Frelsens Hær. I hvert fald i USA, hvor hjælpeorganisationen har udgivet en guide til, hvordan man kan tale med andre om racisme samt "overvinde den skade, racisme har påført vores verden", som det lyder i det nu tilbagetrukne dokument. En ny undersøgelse viser blandt andet, at andelen af ​​de adspurgte, der før betragtede Frelsens Hær som "meget gunstig" eller "noget gunstig", er faldet fra 81 procent til 41 procent. Det skriver The Christian Post.

Organisationen "Color Us United", som er blandt dokumentets største kritikere, har startet en kampagne, som ifølge deres hjemmeside skal "holde Frelsens Hær fokuseret på deres gode gerninger og undgå, at organisationen bliver woke".

Kirkeminister anbefaler mere rådgivning

Efter at 49 præster har brudt tavsheden om dårligt arbejdsmiljø i folkekirken, vil kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) gøre Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning permanent.

Flere kirkeordførere fra andre partier har til TV 2 Lorry peget på andre og mere omfattende løsninger. Blandt andet foreslår Enhedslistens kirkeordfører Christian Juhl en strukturændring af ledelsen i folkekirken, så "kirkernes ansatte ikke udelukkende skal svare til det oftest uprofessionelle menighedsråd, der består af frivillige, ulønnede mennesker". Strukturændring er dog ikke umiddelbart noget, der virker til at være i kirkeministerens tanker.

Græsk for begyndere

Du har hørt om delta og omikron – men nåede du også at høre om iota, mu og epsilon? Morgensamling slutter samme sted, som vi startede, nemlig hos corona. Efter at WHO besluttede sig for at droppe numre til fordel for det græske alfabet til at navngive nye corona-varianter, har verden været ved at lære det græske alfabet, ét dystert bogstav ad gangen. Internetsøgninger på det græske alfabet og græsk sprog er eksploderet i år. Men hvad synes grækerne selv om den internationale interesse for deres sprog? Ingen spurgte grækerne om lov, siger en græsk statsansat med et smil og et skuldertræk – bortset fra lidt morsomheder om andre nationaliteters græske udtalelser ser man her stort på opmærksomheden, for der fandtes "gamma-stråler" og "pi-formler", længe før der fandtes covid-19.

