Fremmedsprog åbner for hele den verden, der ikke lige er oversat til engelsk

Når gymnasieelever skal vælge højniveaufag i gymnasiet, står tysk og – i særdeleshed – fransk ikke øverst på listen. Antallet af gymnasieelever, der vælger tysk på A-niveau, er de seneste fem år faldet fra ni til seks procent, mens kun én procent af eleverne i det almene gymnasium vælger fransk. Hanne Leth Andersen er rektor på RUC og har været formand for arbejdsgruppen bag sprogstrategien, der har arbejdet for at styrke fremmedsprogene i uddannelsessystemet. Kristeligt Dagblad har spurgt hende, om de nye tal giver anledning til panderynker.