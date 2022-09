Fremtidens rejsekort ligger i mobilen

DSB inviterer nu 1000 kunder til at teste muligheden for at lave check-ind og check-ud på deres rejser med brug af DSB’s app.

Idéen er, at man swiper i appen, før man stiger om bord på toget, og swiper igen, når man stiger af.

Herefter beregnes og betales prisen for turen. Lidt som en digital udgave af det kendte Rejsekortet.

Ifølge kommerciel direktør i DSB, Jens Visholm, skal løsningen gøre det lettere at betale for ens rejser.

- Vi skal gøre det let at være kunde i den kollektive transport. Det skal man også opleve, når man rejser med DSB-appen som billet.

- Vi har som regel mobilen med os, når vi er på farten, så appen er altid ved hånden, siger Jens Visholm i en pressemeddelelse.

Formålet med testen er at finde ud af, hvordan appens nye funktion fungerer i praksis samt få en detaljeret respons fra testkunderne om, hvad der kan forbedres.

- Lige nu ønsker vi at teste og lære af kundernes tilbagemeldinger. På sigt har vi et ønske om at bruge erfaringerne til løsninger, der gør det lettere for alle rejsende kunder, siger Jens Visholm.

I første omgang tester kunderne en simpel løsning, som udelukkende kan benyttes til rejser med DSB’s tog, togbusser og S-tog i Danmark. Prisen for rejserne beregnes på samme niveau som i Rejsekortet.

Samtidig med DSB's forsøg er også Rejsekortet i gang med at flytte ind i mobilen.

I øjeblikket gennemføres forsøg i Nordjylland, hvor udvalgte passagerer bruger en mobilapp som rejsekort fremfor det almindelige plastikkort.

Testen i Nordjylland gik i gang midt i august og løber frem til november. Herefter skal det hele evalueres.

Alle deltagere i Rejsekortets test får 40 procent rabat på billetprisen i testperioden. DSB's testere får ikke særskilt rabat, men får dog den tidsrabat, der allerede i dag kendes fra Rejsekortet.

/ritzau/