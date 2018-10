Fremtidsforsker: Batteripriser vil fremme salget af elbiler

Markedet vil sætte skub i salget af elbilerne, fortæller fremtidsforsker og kalder Løkkes forslag "billigt".

Salget af nye benzin- og dieselbiler vil falde helt af sig selv.

Det fortæller Martin Kruse, der er fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning.

Priserne på batterier til elbiler vil falde, og derfor vil transitionen fra traditionelle biler til elbiler ske uanset hvad, vurderer han.

Martin Kruse ser dog positivt på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil stoppe for salget af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Men fremtidsforskeren kalder forslaget "billigt".

Han fortæller, at man er lidt i tvivl om, hvornår prisfaldene kommer, men nævner 2023 og 2028 som tidsrammen for, hvornår elbilerne kan udkonkurrere andre biler.

- De traditionelle biler vil ikke kunne konkurrere mere, fortæller han og fortsætter:

- Det giver et helt normalt skifte, der tidligere ville være drevet af regulering, men nu kommer til at blive drevet af markedsmekanismer. Folk skifter, fordi det er billigere, det er støjfrit og har en masse andre fordele.

Martin Kruse hæfter sig ved, at omstillingen dog vil tage lang tid, da traditionelle biler ikke bliver fjernet fra vejene, fordi man stopper salget.

- I 2030 vil en blanding af elbiler og benzinbiler køre på vejene. At man stopper salget, betyder ikke, at de biler, der kører, ikke er benzinbiler, fortæller han.

Han mener, at højere skrotpræmier ville give skub til omstillingen, da det vil give folk lysten til at komme hurtigere af med den traditionelle bil.

- Det handler om at få bilerne væk fra vejene. Det er vigtigt, fortæller han.

Derudover nævner han, at et forbud mod diesel- og benzinbiler i bybilledet vil være effektivt.

Han vurderer desuden, at også førerløse biler og delebiler vil pryde vejene i fremtiden.

Et eksempel kunne være, at man på en app bestiller en taxa, der selv kører hen til forbrugeren og derefter fragter vedkommende frem, og så kører videre til den næste, der har brug for transport, forklarer han.

/ritzau/