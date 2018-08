Fremtidsforsker: Byrden ved genbrug skal flyttes fra forbrugeren

Presset for afgifter eller regulering af varer, der belaster klimaet, bliver større, vurderer fremtidsforsker.

For at undgå plastik, andre varer og emballager, der skader miljøet, skal forbrugeren have udsigt til at kunne spare mange penge.

Afgifter er i sig selv ikke nok, vurderer fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforsker Klaus Mogensen.

- Mere vigtigt er det, at byrden ved genanvendelse flyttes fra forbrugeren til producenten og distributøren, siger han.

Flertallet af danskerne mener, at hvis en varer belaster klimaet særligt, skal der puttes en afgift på.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske.

Adfærden hos forbrugeren er ifølge Klaus Mogensen begyndt at ændre sig.

- Der er flere, der snakker om, at vi ikke skal tage de lange flyrejser og erstatte oksekød med svinekød. Opmærksomheden bliver større, og derved bliver presset for afgifter eller regulering også større, siger han.

/ritzau/