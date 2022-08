Frie Grønne-leder afviser at indgå i Alternativet

For få dage siden tilbød Alternativet i et debatindlæg i Politiken, at Frie Grønne og et andet grønt parti, Grøn Alliance, kunne blive en del af Alternativet.

Det afviste Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, prompte. Den afvisning uddyber han tirsdag, hvor hans parti afholder sommergruppemøde på Christiansborg.

- Alternativet er et midterparti. Frie Grønne er et venstrefløjsparti, siger han.

Han henviser til, at Alternativet er en del af klimaloven.

- Klimaloven, der baserer sig på økonomisk vækst, som vi i Frie Grønne aldrig nogensinde vil acceptere.

- Derfor fremsatte vi forslag om en klimalov 2.0, som Alternativet i øvrigt ikke har stemt for i Folketingssalen, siger Sikandar Siddique.

Grøn Alliance afskriver han som "et borgerligt parti, der går ind for økonomisk vækst".

I den seneste meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter foretog for Ritzau, stod Alternativet, Frie Grønne og Grøn Alliance tilsammen til at få to procent af stemmerne. Det er identisk med spærregrænsen.

Frie Grønne blev til, efter at fire medlemmer af Alternativets folketingsgruppe på fem personer forlod partiet i marts 2020.

Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Susanne Zimmer og Rasmus Nordqvist sagde farvel, fordi de ikke kunne enes med Josephine Fock, som Alternativets medlemmer kort forinden havde valgt som politisk leder på et ekstraordinært landsmøde.

Mens Rasmus Nordqvist skiftede til SF, dannede de tre andre frafaldne et fællesskab, som senere blev til Frie Grønne.

Siden har hverken Alternativet eller Frie Grønne været over spærregrænsen på to procent i de politiske meningsmålinger, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Især Frie Grønne har haft det svært i målingerne. Partiets højeste måling på 0,8 procent blev foretaget i juni i år.

Heller ikke Grøn Alliance, som er en sammenlægning af Veganerpartiet og De Grønne, nyder stor opbakning hos vælgerne.

Sikandar Siddique lader sig dog ikke slå ud.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Frie Grønne kommer i Folketinget. Det er jeg fuldstændig overbevist om.

- Men uanset hvad resultatet bliver, er der et Frie Grønne efter folketingsvalget, fordi Danmark har brug for det, siger han.

/ritzau/