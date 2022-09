Frie Grønne opfordrer Radikale til at vente med mistillidsvotum

Leder Sikandar Siddique mener ikke, at tiden er inde til valgkamp, hvis gaslækage viser sig at være sabotage.

Frie Grønnes leder, Sikandar Siddique, opfordrer nu De Radikale til at vente med at stille mistillid til regeringen.

Hans opfordring skyldes de i alt tre læk på gasledningerne Nord Stream 1 og 2.

I august lød det ellers fra Sikandar Siddique, at partiet var klar til at stemme for, hvis De Radikale gør alvor af deres trussel om at stille mistillid til regeringen.

- Vi står overfor en sikkerhedspolitisk situation, som potentielt kan være meget farlig for os. Og derfor er tiden ikke til, at danskerne får 179 politikere, som løber rundt på gaden og fører valgkamp, siger han.

- Tiden er til, at befolkningen får et lederskab og nogle politikere, som håndterer den situation, som vi står i.

- Derfor er det en opfordring fra Frie Grønne til Radikale Venstre om, at de kommer ind i kampen, og at de venter med at stille mistillidsvotum, indtil vi har fået klarhed over, om det er udenlandske magter, der er ved at sabotere, og hvad det betyder for den sikkerhedspolitiske situation.

Tirsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at det er danske myndigheders "klare vurdering", at lækagerne er sket ved en bevidst handling. De formodes at være sket ved sprængning.

Alligevel fastholder De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, kravet om, at der skal udskrives valg senest den 4. oktober, som er datoen for Folketingets åbning.

Frie Grønne har endnu ikke taget stilling til, om partiet vil stemme for eller imod et mistillidsvotum, hvis det kommer til, at Folketinget skal stemme om det i Folketingssalen.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu. Jeg vil gå tilbage til vores bestyrelse og Susanne Zimmer (folketingsmedlem, red.). Hvis der er tale om sabotage fra udenlandske magter, så er vi altså i en anden situation, og så er der ikke brug for, at vi går i valgkamp, siger Sikandar Siddique.

Venstre og De Konservative fastholder også, at de mener, at der skal være valg. Støttepartierne Enhedslisten og SF ønsker ikke at kommentere.

De Radikale vil have renset luften i dansk politik. Det meddelte partiet før sommerferien. Meldingen kom efter Minkkommissionens kritik af regeringens ageren under coronakrisen og aflivningen af alle mink i Danmark.

/ritzau/