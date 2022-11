Frie Grønne tror på mandater og kæmper til valgstederne lukker

I meningsmålingerne ligger Frie Grønne langt under spærregrænsen, men det bekymrer ikke partiets politiske leder, Sikandar Siddique.

- Jeg tror på, at Frie Grønne kommer i Folketinget, siger politikeren, der tirsdag har afgivet sin stemme på Mørkhøj Skole i Søborg.

- Den massive opbakning, jeg mærker ude i landet, hænger ikke sammen med de meningsmålinger, der kommer, siger han.

I den sidste Voxmeter-måling lavet for Ritzau før valget står partiet til at få 0,7 procent af stemmerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da Sikandar Siddique ankom til stemmestedet i Søborg omkring klokken 11, var kun en enkelt journalist og to fotografer mødt op.

Og netop manglende opmærksomhed fra medierne er blandt partiets store udfordringer, mener han.

- Det er begrænset, hvad vi har fået af medietid. I partilederdebatten i går fik jeg ordet tre gange, siger Sikandar Siddique.

Han peger også på, at Frie Grønne er et lille parti, som ikke har et valgbudget på samme niveau som større partier.

Alligevel er han godt tilfreds med den forløbne valgkamp, som han samtidig understreger, langtfra er ovre.

- Vi kæmper til den bitre ende. Valgkampen er ikke slut, før valgstederne lukker. Nu glæder jeg mig til at bruge de næste timer sammen med vores aktivister på gaden, siger Sikandar Siddique.

/ritzau/