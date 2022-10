Statsministerens melding om at ville danne regering med partier fra blå blok, tages ikke godt imod af alle.

Frie Grønne vil have EL eller SF til at gå efter statsministerpost

Frie Grønne opfordrer både SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til at melde sig som statsministerkandidat.

Det sker i forbindelse med Folketingets åbning torsdag.

Opfordringen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag i forbindelse med valgudskrivelsen sagde, at Socialdemokratiet går efter at danne en bred regering med partier fra både rød og blå blok.

Både Olsen Dyhr og Villadsen takker nej.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Frie Grønne ønsker en statsministerkandidat fra venstrefløjen, siger Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique.

Han tilføjer, at Frie Grønne mest foretrækker Villadsen, hvis det skal være.

SF peger på Mette Frederiksen. Enhedslisten støtter ligeledes op om en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen. Villadsen har kaldt det en fejl, at Mette Frederiksen bejler til de borgerlige partier.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har begge nægtet at tage imod den fremstrakte hånd fra Mette Frederiksen.

Ellemann-Jensen og Pape, som begge går efter statsministerposten, kan ikke se sig selv i en regering med Socialdemokratiet.

/ritzau/