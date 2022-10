Frie Grønne vil have en kompromisløs klima-statsminister

Der er brug for Frie Grønne til at presse de andre partier til at blive mere ambitiøse, blandt andet i forhold til klimapolitikken.

Det gælder også, selv om det betyder, at Frie Grønne også i fremtiden står uden for aftaler og ikke sidder med ved forhandlingsbordet.

Det siger partiets leder, Sikandar Siddique, efter at statsministeren onsdag har udskrevet folketingsvalg til afholdelse 1. november.

- Jeg tror ikke på den Christiansborg-logik, der hedder, at man kun kan rykke, hvis man sidder inde ved forhandlingsbordet. Tværtimod har vi set, at de kompromiser har gjort, at vi ikke har leveret på klimakrisen, fordi det altid ender med at alle partier skal have lidt.

Og der er tale om det, Sikandar Siddique selv kalder et ræverødt parti, som har en kompromisløs tilgang til klimaet, og som ønsker, at diskrimination og racisme skal bekæmpes, blandt andet i ghettolovgivningen.

Blandt andet vil partiet reducere animalsk produktion med 95 procent, når vi når 2030. Gevinsten på salg af en bolig skal beskattes, og der skal indføres en progressiv formueskat, så dem med mest betaler mere.

Og det sker ikke ved at gå på kompromis, siger Sikandar Siddique.

- Vi har to gange fremsat et forslag om en klimalov 2.0, fordi vi ikke mener, at klimaloven er tilstrækkelig. Vi ønsker, at alle vores udledninger bliver regnet med. Det gør det ikke i dag. Det er fly, shipping og transport.

- Nu kan man så høre De Radikale op til valget sige, at de måske også er klar på at kigge på en ny klimalov, siger Sikandar Siddique som eksempel.

Af samme grund vil Frie Grønne dog endnu ikke sige, hvem de ønsker som kommende statsminister. Eller om de kommer til at støtte nogen. Der er dog ingen tvivl om, at det skal være en statsminister fra venstrefløjen.

- For os er det fuldstændig afgørende, at den regering, vi støtter, leverer kompromisløst på klimaet. Det er en, der sørger for en omsorgsfuld omfordeling med massive investeringer i omsorgsfagene og en regering, der er antiracistisk i sin tilgang til flygtninge og minoriteter.

Frie Grønne har i øjeblikket to mandater i Folketinget. Partiet stod i den seneste Voxmeter-måling for Ritzau til at få 0,4 procent af stemmerne. Men det kræver to procent at komme i Folketinget.

/ritzau/