Frisk coronatest giver adgang til oplevelser

* Som led i genåbningen af Danmark kan udendørs kulturinstitutioner åbne fra 1. marts 2021. Det gælder for eksempel zoologiske haver, forlystelsesparker og frilandsmuseer.

* Det er dog et krav, at besøgende skal kunne fremvise en negativ coronatest for at få adgang.

* Testen må højst være 72 timer gammel. Nærmere retningslinjer om testkravet ventes fra myndighederne i nærmeste fremtid.

* Forsamlingsforbuddet på fem personer gælder fortsat. Det er altså fortsat forbudt at afholde og deltage i arrangementer og lignende med flere end fem personer til stede samtidig.

Kilde: Kulturministeriet.

/ritzau/