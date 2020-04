Frisører jubler over igen at kunne tage imod kunder

En stor del af landets frisører kan undgå at skulle dreje nøglen om efter at have fået lov til at genåbne.

En permanent lukning ser ud til at være afværget for flere af landets frisører.

Mandag har størstedelen af frisørsalonerne i Danmark igen kunnet tage imod kunder. Det er sket under stor jubel, fortæller vicedirektør Jakob Brandt fra interesseorganisationen SMVdanmark.

Organisationen repræsenterer en stor del af de frisørsaloner, der mandag har kunnet åbne efter flere ugers lukning på grund af coronasituationen.

- Der er gået et lettelsens suk igennem hele branchen.

- Alle har simpelthen været så glade for at vende tilbage til deres butikker, møde deres kunder og få gang i forretningen igen, siger Jakob Brandt.

Ifølge ham har flere af frisørsalonerne været på randen af konkurs, fordi de i flere uger ikke har kunnet klippe kunder.

- Men med dagens åbning og den store travlhed jeg hører om ude i salonerne, så er jeg optimistisk i forhold til at sige, at vi får reddet skindet på stort set alle frisørerne, siger Jakob Brandt.

Fredag morgen kunne frisørerne vågne op til nyheden om, at de kunne åbne igen fra mandag.

Det skulle ske under nye retningslinjer, som de blev informeret om søndag. Retningslinjerne handler blandt andet om at holde afstand, vaske hænder ofte og bruge beskyttelse som eksempelvis ansigtsvisirer, når situationen kræver det.

- De tilbagemeldinger, jeg har fået, er, at det er gået helt efter bogen i forhold til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

- Både kunder og ansatte har været i stand til at håndtere de retningslinjer, så det har i den grad været en rigtig god dag at starte på igen, siger Jakob Brandt.

Hos Dansk Frisør Kosmetiker Forbund, der taler på vegne af de ansatte i salonerne, er der også glæde over, at frisørerne igen kan komme på arbejde.

Men der er utilfredshed med, at frisørerne har haft så kort tid til at indrette sig efter de nye retningslinjer.

- Jeg har en fornemmelse af, at der siden fredag har været stor frustration over, at man skulle møde ind fra mandag, nærmest uden at der har været nogen retningslinjer.

- Og det har været virkelig frustrerende for vores medlemmer, fordi de hele tiden har haft en angst med hensyn til smitte, siger Lone Nordentoft Frost, formand for Dansk Frisør Kosmetiker Forbund.

Ikke alle landets frisører har endnu åbent. Dem i eksempelvis indkøbscentre må fortsat ikke åbne og få kunder i butikken.

Ud over frisører har blandt andet også tandlæger og optikere mandag kunnet genåbne deres butikker.

/ritzau/