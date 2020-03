Frist for at søge kvote 2-pladser bliver udsat i en uge

Den "ekstraordinære situation" betyder, at fristen for søge videregående uddannelse via kvote 2 udsættes.

Fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 bliver udskudt med en uge.

Det fortæller uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på et pressemøde.

Udsættelsen skyldes situationen med spredningen af coronavirus i Danmark.

Ansøgere bliver opfordret til at søge optagelse snarest muligt. Men fristen bliver altså udskudt en uge på grund af den "ekstraordinære situation".

Det er for at give mere til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

Den oprindelige frist for at søge var søndag 15 marts. Den er nu i stedet 22. marts klokken 12.

/ritzau/