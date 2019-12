Frit lejde-ordning skal få nazidokumenter hjem til Rigsarkivet

Det skal være muligt at aflevere stjålne nazidokumenter til Rigsarkivet uden straf, lyder det på samråd.

Kulturministeriet har bedt Justitsministeriet vurdere, om der kan indføres en form for frit lejde-ordning for at skaffe nazidokumenter tilbage, som blev stjålet fra Rigsarkivet i 2012.

Det siger fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) i et samråd onsdag.

- Det vil gøre det muligt for personer, som er i besiddelse af stjålne dokumenter, at levere dem tilbage uden at risikere at ifalde strafansvar.

- Der vil være en række principielle overvejelser forbundet med det. Uanset hvad vil Kulturministeriet sammen med Rigsarkivet se på nye tiltag, lyder det fra ministeren.

Han håber, at Justitsministeriet indenfor få dage kommer på banen i forhold til en frit lejde-ordning.

Kulturministeren glæder sig også over, at der så sent som torsdag 5. december dukkede arkivalier op, hvor Rigsarkivet nu undersøger, om de figurerer på arkivets mangellister.

- Udover de dokumenter, som mere eller mindre tilfældigt kommer tilbage, er det vigtigt, at Rigsarkivet arbejder videre med, hvordan der kan gøres noget endnu mere aktivt. Det er med henblik på, at mere af vores fælles kulturarv kommer tilbage på rette hylder, siger han.

I 2012 stjal to mænd dokumenter fra retsopgøret efter Besættelsen fra Rigsarkivet. Rigsarkivet modtog henvendelse om tyveriet fra forfatter og politibetjent Martin Q. Magnussen.

De to mænd blev i 2013 idømt henholdsvis 21 og 24 måneders ubetinget fængsel.

Rigsarkivet har både i 2013 og 2014 udtalt sig fejlagtigt undervejs om, at det havde fuldt overblik over de stjålne dokumenter, men i 2014 havde arkivet viden om, at der var tale om fejlagtige oplysninger.

Rasmus Prehn kritiserer de forkerte oplysninger, ligesom han også kritiserer Rigsarkivets ordvalg i en henvendelse til Københavns Politi om Martin Q. Magnussen.

- I overskriften brugte arkivet formuleringen "afpresningslignende forhold", hvilket er helt uacceptabel opførsel overfor en borger, siger han under samrådet.

Rigsarkivet har erkendt og beklaget begge dele.

