Frivillig vaccineordning åbner: Men ingen er garanteret et stik

Det vil være en læges beslutning, om man kan blive vaccineret i den frivillige ordning.

Selv om man gerne vil have en vaccine fra AstraZeneca eller Johnson Johnson, er man ikke garanteret at få et stik, og man kan ikke tvinge sig igennem.

Forud for vaccinationen skal man gennem en ti minutters konsultation med en læge, der kan vælge at sige nej.

Det fortæller Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af virksomhed Practio, som fredag har underskrevet en aftale med Sundhedsministeriet om at give de to vacciner.

- Man skal gennemgå de fordele og ulemper, der er ved vaccinationen. En af vores læger vil informere om de sjældne bivirkninger, der er ved AstraZeneca- og Johnson Johnson-vaccinen, som vi har set med blodpropper og et lavt antal blodplader.

- Samtidig skal man orienteres om, at man kan få en anden vaccine, som er anbefalet generelt af Sundhedsstyrelsen i det generelle vaccinationsprogram.

- Herefter vil lægen og borgeren finde ud af, om det er det rigtige at få en vaccine i tilvalgsordningen, og hvis lægen vil det, kan lægen ordinere det, siger Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af Practio.

Han understreger, at man ikke kan tvinge sig igennem til at få en vaccine.

- Borgerne har ikke krav på at få en vaccine. Det er lægen, der skal ordinere den, og det er derfor lægens beslutning, og vi blander os ikke i, hvad lægen gør, siger han.

Practio får en betaling per konsultation, uanset om lægen ordinerer en vaccine eller ej, og får derudover en betaling per vaccination.

Mere end 20.000 har fredag skrevet sig op til at få besked, når den frivillige ordning åbner hos Practio.

For at få en af vaccinerne skal man selv gå ind på Practios hjemmeside.

Læger hyret af Practio vil allerede lørdag afholde de første konsultationer, og de første vaccinationer forventes at finde sted i København i næste uge.

Den kommende tid vil Practio åbne vaccinationssteder i de største byer i Danmark.

Der er ikke sat navne på, men Jonas Nilsen fortæller, at man sigter efter de store studiebyer.

Han forventer, at man vil kunne komme op og vaccinere 10.000 om dagen.

/ritzau/