Frivillige foreninger rammes af tilskudsstop efter svindelsag

Frivilligrådet er meget bekymret over Socialstyrelsens uklarhed om genåbning af tilskudssystem.

Mandag kunne Socialstyrelsen meddele, at man ville lukke kassen til foreninger, som modtager tilskud fra styrelsen efter sagen om en medarbejders svindel med tilskud for 111 millioner kroner.

For at der igen kan blive åbnet for udbetalingerne, skal foreningerne, der modtager penge, tjekkes og bekræfte kontooplysninger.

Men tirsdag afviser Socialstyrelsen at fortælle, hvor længe der går, før tilskudssystemet genåbner.

- Vi håber, at tilskudsmodtagere vil hjælpe med at indsende deres informationer hurtigt, så udbetalingerne kan igangsættes, så snart vi kan åbne vores system, skriver Socialstyrelsen.

Åbningen bliver "over en bred kam", lyder det fra Socialstyrelsen i et svar til Ritzau. Udbetalingerne kommer altså ikke til at falde løbende, i takt med at de enkelte organisationer bekræfter kontonumre og øvrige oplysninger.

Og den usikkerhed kan være ødelæggende for foreningsarbejdet, mener Frivilligrådet.

- Der er ingen tvivl om, at der her kan give meget store problemer for særligt små foreninger, siger formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen.

Frivilligrådet er et råd under Socialministeriet, der skal rådgiver ministeren og Folketinget om frivilligheds rolle i samfundet.

Mads Roke Clausen mener, at det burde være muligt for styrelsen at udbetale tilskudsmidler løbende, når de enkelte organisationer, foreninger og projekter har bekræftet deres kontonumre.

- Derfor vil vi presse på for, at Socialstyrelsen genoptager udbetalingerne hurtigst muligt, siger han.

Ifølge Frivilligrådets formand er det grundlægende problem for mange små foreninger, at man ikke har kassekredit, og derfor kan udbetalingsstoppet spænde ben for projekter, der har budgetteret med tilskudsmidler her og nu.

- Vi ved jo ikke, om der går dage, uger eller måneder, før tilskudssystemet er oppe og køre igen.

- Det er bekymrende, at de her særligt små foreninger ikke kan få udbetalt midler hurtigst muligt, siger Mads Roke Clausen.

Socialstyrelsen vil ikke udtale sig om, hvornår tilskudssystemet vil åbne og har ikke øvrige kommentarer på nuværende tidspunkt.

/ritzau/