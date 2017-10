Frivillige skal få flere til at overleve hjertestop i hjemmet

5700 personer har tilmeldt sig ordning, der skal bringe hjertestartere ud til folk med hjertestop i hjemmet.

Siden 2000 er antallet af hjertestartere i det offentlige rum eksploderet.

Op mod 17.000 hjertestartere er nu registreret på eksempelvis skoler, arbejdspladser og biblioteker.

Men de mange hjertestartere kommer sjældent en bestemt gruppe mennesker til gavn - dem, der falder om med hjertestop i deres eget hjem.

Det viser et nyt forskningsprojekt, som danske forskere står bag.

- Fra 2001 til 2012 har vi set en stigning i antallet af danskere, der stødes med en hjertestarter, efter de er faldet om med hjertestop i det offentlige rum, forklarer læge og ph.d. Steen Møller Hansen, Aalborg Universitetshospital.

- Men når vi kigger på private hjem, så er der ikke sket den samme udvikling. Her er antallet, der stødes med hjertestartere uændret og overlevelseschancen lavere, siger forskeren.

Mens 24 procent overlever et hjertestop i det offentlige rum, så er det kun cirka otte procent, der overlever et hjertestop i private hjem.

Det er uheldigt, fordi tre ud af fire tilfælde af hjertestop netop sker derhjemme.

- Det handler om, at vi prøver at finde en løsning, der kan bringe hjertestarterne ud i de private hjem, så flere stødes og får bedre mulighed for at overleve, siger Steen Møller Hansen.

Det problem har Region Hovedstaden og TrygFonden muligvis fundet et svar på.

1. september igangsatte parterne en såkaldt hjerteløberordning. Her kan man via en app tilmelde sig som frivillig hjerteløber og blive tilkaldt, når der sker et hjertestop i nærområdet.

- De første erfaringer er, at knap 5700 personer har meldt sig som frivillige. Det er fantastisk, synes vi, siger projektchef Grethe Thomas, TrygFonden.

Hvis man er tilmeldt, får man en alarm, som man kan acceptere eller afvise i tilfælde af hjertestop i lokalområdet.

Systemet anviser også, hvor den nærmeste hjertestarter hænger.

Man behøver ikke at kunne udføre førstehjælp for at tilmelde sig.

- Man kan godt løbe med en hjertestarter og bringe den derhen, hvor der er behov, uden at kunne førstehjælp.

- Men det er selvfølgelig altid en god idé at kunne yde førstehjælp, så man føler sig mere tryg i sine handlinger, siger Grethe Thomas.

Et forskningsprojekt skal nu kortlægge erfaringerne med ordningen. Hvis det viser sig at være en succes, forventer TrygFonden at udbrede ordningen til hele landet.

