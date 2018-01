Frivillighed afhænger af frihed

Da fattighjælpen i 1799 blev standardiseret, slog datidens frivillige bremserne i, og det samme risikerer nu at ske med kommunale frivillighedspolitikker. For glæden ved at hjælpe forsvinder, når man ikke længere har valgfrihed, siger ekspert

I 1799 blev fattighjælpen i København alvorligt udfordret, da de frivillige ikke længere selv måtte bestemme, hvem de ydede hjælp til.

Nu skulle nogle borgere endda melde sig som ulønnede fattigforstandere, hvilket mange udeblev fra. Og da hverken bøder for udeblivelse eller andet hjalp, måtte man i 1814 indføre en fattigskat for at gøre op med manglen på hjælp. Sådan lyder det i en ny bog ”Beskyt de værdige fattige!” om fattigvæsenet i København i 1770-1874 skrevet af historiker Inger Lyngdrup Nørgård.