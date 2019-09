Fronterne står i kø i efterårsuge med kraftig regn

Tidligt på ugen kan en front sydøstfra måske give op mod 24 timers uafbrudt regn nogle steder i Danmark.

Ikke mindre end tre fronter skal passere over Danmark i den kommende uge, som bliver præget af ret store mængder regn.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen.

Mandagen begynder tilforladeligt med tåge, langsom opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.

Men sent mandag kommer et lavtryk fra Polen, som skal passere over Danmark.

- Det er et af den slags lavtryk, som vi meteorologer har en vis respekt for nedbørsmæssigt, siger Frank Nielsen.

Da fronten bevæger sig ganske langsomt og indeholder store mængder nedbør, har DMI varslet kraftig regn.

Det betyder, at visse steder i landet fra sent mandag til sent tirsdag kan regne med over 24 millimeter regn på seks timer.

Sent tirsdag forventes det, at fronten i store træk har bevæget sig videre, og der kommer et ophold i regnvejret, som varer indtil onsdag aften.

Her skal en koldfront ind vestfra, som ifølge meteorologen har forbindelse til samme vejrsystem som orkanen Dorian.

Vinden tiltager og bliver jævn til hård omkring sydvest, lyder det fra Frank Nielsen. Der ventes regn igen, men sammenlignet med Dorian bliver det ganske anderledes roligt.

Opklaringen begynder igen i løbet af aftenen, og den når først Bornholm ud på natten.

Torsdag aften rammer et lavtryk igen-igen. Dette kommer også vestfra, indeholder også regn og ventes at have passeret igen fredag.

I løbet af det meste af ugen holder temperaturerne sig på mellem 15 og 18 grader i dagtimerne og mellem 10 og 15 grader om natten.

Der er dog lys for enden af rækken af frontsystemer, fortæller Frank Nielsen.

Frem mod weekenden og især søndag ventes det, at vejret stabiliserer sig, bliver varmere og mere tørt ifølge DMI.

/ritzau/