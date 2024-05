Københavns Universitet dropper dialog med demonstrerende elever

Københavns Universitet suspenderer dialog med bevægelsen Studerende mod Besættelsen efter demonstration fredag morgen.

Det skriver universitetet på den sociale platform X fredag middag.

Flere indgange til Københavns Universitets bygninger ved Frue Plads i København er blokeret af vrede demonstranter.

Omkring 36 studerende har spredt sig ved de forskellige indgange for at protestere mod ledelsen på universitet.

- Vi synes ikke, de har været villige til at lytte til os, siger Lukas Rigillo, der er blandt demonstranterne og studerende på universitetet.

Forhandlinger mellem repræsentanter for den propalæstinensiske organisation Studerende mod Besættelsen og ledelsen på Københavns Universitet er fredag morgen blevet suspenderes af universitet.

- I mandags var der rigtig meget, der så lovende ud. Men så trak de (ledelsen, red.) i land på nogle ting i går. Det var vi nogle, der hørte og var meget sure over, siger Lukas Rigillo om baggrunden for demonstrationen.

Han er selv medlem af Studerende mod Besættelsen, men understreger, at det ikke er bevægelsen, der stå bag demonstrationen.

Ingrid Larsen, der er presseansvarlig for Studerende mod Besættelsen, er meget overrasket over meldingen fra universitet.

- Det fremgår jo ret tydeligt i pressen, at det er en gruppe selvstændige aktivister, som har lavet blokaden, siger hun.

Hun anerkender, at der er overlap mellem dem, der blokerer indgangene ved Københavns Universitet og bevægelsens medlemmer.

- Aktionen er jo lavet af selvstændige individer. Vi kan ikke tage ansvar for, hvad enkelte individer gør. Vi kan kun tage ansvar for, hvad vi gør som kollektiv, siger hun.

Og som kollektiv har bevægelsen haft en stor fælles snak om, hvordan teltlejren fortsætter, som den er nu.

- Det er også derfor, jeg sidder i lejren nu.

Fredag middag er hun ved at sende en mail til ledelsen på universitet med sin forundring.

En gruppe propalæstinensiske personer opstillede mandag i sidste uge en teltlejr på universitets område som en del af en demonstration imod Israels offensiv i Gaza.

Bevægelsen Studerende mod Besættelsen, der står bag, stiller en række krav til universitetet.

Blandt andet kræver bevægelsen, at KU "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab".

Barrikaderingerne af indgangene sker på nuværende tidspunkt på ubestemt tid. Men Lukas Rigillo forventer selv blot at blive et par timer endnu, før han vender tilbage til teltlejren.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) bakker op Københavns Universitet. Det skriver hun på X.

- Universitetet er og skal være apolitisk, frit og færden der tryg for alle studerende og ansatte. Respekteres det ikke, kortslutter man selv dialogen, skriver hun.

