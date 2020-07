Frustrerede pårørende fik kameraer sat op

* Optagelserne af Else er foretaget gennem 16 dage i efteråret 2019.

* Inden optagelserne havde familien klaget over den behandling, Else fik på plejehjemmet.

* I sidste uge forbød Vestre Landsret TV2 at vise optagelserne. Det samme har byretten tidligere gjort.

* Det skete med henvisning til, at Else lider af demens, og derfor ifølge dommerne ikke har kunnet give et gyldigt samtykke til optagelserne.

* Ekstra Bladet har ignoreret fogedforbuddet og vist dele af optagelserne.

* Siden optagelserne er Else kommet på et andet plejehjem. Og Aarhus Kommune har erkendt de kritisable forhold.

* Pårørende til beboere på to andre plejehjem i Aarhus har klaget til kommunen over forholdene.

* Kommunen har iværksat flere undersøgelser.

