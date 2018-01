Frustrerede patienter får nej til cannabis fra lægen

Patientforeninger er i kontakt med frustrerede patienter, som ikke kan få recept på medicinsk cannabis.

Selv om en forsøgsordning har gjort det muligt for læger at udskrive recepter på medicinsk cannabis, så er nogle læger tilsyneladende afvisende over for muligheden. Det skriver DR Nyheder.

Patientforeninger får henvendelser fra frustrerede medlemmer, som bliver blankt afvist af lægen i telefonen.

- Næsten uden undtagelse får de at vide, at lægerne ikke vil gå ind i det af principielle grunde, siger Klaus Høm, der er direktør for Scleroseforeningen, til DR.

Problemstillingen kendes også i Gigtforeningen.

- Det betyder, at de går ud på det kriminelle marked og fortsætter med at eksperimentere selv. Det synes jeg er det værste, der kan ske, siger direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

Et flertal i Folketinget har bestemt, at en afgrænset patientgruppe i en forsøgsordning kan få lægeordineret cannabis fra 1. januar.

Det er for eksempel patienter med sklerose eller med kroniske smerter.

Ifølge den politiske aftale skal lægerne foretage en konkret, faglig vurdering af den enkelte patient ud fra en liste med patientgrupper. Men flere lægeorganisationer bliver opfordret til ikke at gøre brug af muligheden.

- Politikerne har lovet det her uden at tage fagfolk i ed. Vi fraråder praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis, fordi sikkerheden ikke er i orden, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, til DR.

Han mener, at vurderingen er en opgave for speciallæger frem for alment praktiserende læger.

Forsøgsordningen er blevet vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Jane Heitmann, Venstres sundhedsordfører, ærgrer sig ifølge DR over, at lægerne tøver. Hun opfordrer dem til at læse Lægemiddelstyrelsens vejledning om medicinen.

