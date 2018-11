Frustreret politiformand foreslår kampe uden tilskuere

Claus Oxfeldt har svært ved at komme på mindelige løsninger på problemet med vold ved superligakampe.

Meget har været forsøgt, men intet har tilsyneladende virket.

Søndag opstod der endnu engang ballade i forbindelse med arvefjendeopgøret i Superligaen i fodbold mellem Brøndby og FC København.

Fem betjente blev kvæstet i sammenstødene med fodboldtilskuere uden for Brøndby Stadion.

Det får formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, til at foreslå at afvikle den næste indbyrdes kamp uden tilskuere, hvis noget lignende gentager sig.

- Jeg ved godt, at det måske ikke er fair at straffe alle kollektivt på den måde, men jeg kan ikke rigtigt finde andre løsninger på det her, siger han.

- Det kan måske også få nogen ud af busken og hjælpe politiet med oplysninger, der kan stoppe det her, siger han.

Claus Oxfeldt har indtil søndag været af den opfattelse, at det var tilstrækkeligt at sørge for, at disse derbyopgør bliver spillet søndag ved højlys dag. Men det er han ikke længere.

- Jeg troede ikke, at folk var lige så påvirkede af alkohol og andet midt på dagen. Men det gør tilsyneladende ikke en forskel, at kampen bliver spillet klokken 12.30 en søndag.

- Det er fuldstændigt vanvittigt, at politibetjente, der ingen aktier har i den fodboldkamp, skal angribes på den måde. Og jeg bliver frustreret, når jeg hører det her, siger Oxfeldt.

Syv personer blev anholdt i forbindelse med kampen i Brøndby. I Esbjerg anholdt politiet 24 personer, da Esbjerg tog imod FC Midtjylland.

/ritzau/