Frygt for at fossile smuthuller kan udvande COP-aftale

Selv om indgåelsen af COP 28's aftale om omstilling væk fra fossile brændstoffer betragtes som historisk, er der stadig frygt for, at en række smuthuller kan udvande intentionen.

Klimaaftalen understreger eksempelvis, at "overgangsbrændstoffer" kan spille en rolle i at sikre forsyningssikkerheden, mens omstillingen til vedvarende energikilder står på.

- Disse overgangsbrændstoffer er fossile brændstoffer, som kan ende med at kolonisere rummet til dekarbonisering og omstilling, siger Colombias miljøminister, María Susana Muhamad González, til Ritzau.

Dekarbonisering dækker over at fjerne udledning er drivhusgasser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor er det afgørende, at den globale omstilling foregår retfærdigt, så udviklingslande får finansiel og praktisk hjælp til at implementere grønne teknologier.

Ellers vil "smuthullet" blive fyldt med fossile brændstoffer, siger hun.

- Så vi skal blive ved med at kæmpe og skubbe, land for land, beslutning for beslutning, for at det ikke sker.

Jens Mattias Clausen, COP-ansvarlig hos den grønne tænketank Concito, deler bekymringen.

- Det er afgørende, at vi får håndteret de smuthuller, der er bygget ind i teksten, som kan give Saudi-Arabien og andre undskyldningen for at fortsætte deres nuværende forretningsmodel, siger han.

Lakmustesten bliver, hvordan landene vil oversætte det til virkelighed.

- De er bygget ind, fordi det er sådan, man laver aftaler, men det er ikke acceptabelt i den nuværende situation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftaleteksten indeholder også vide muligheder for at installere CO2-fangst på den almindelige energiproduktion, der ellers anses som værende relativt let at omstille til grøn strøm.

Det er et problem, som markedet dog vil overhale med stadigt billigere priser på vedvarende energi, siger Jens Mattias-Clausen.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen, der har været en central forhandler for indgåelsen af aftalen, erkender, at aftalen ikke er perfekt.

Den er dog stadig et "historisk" skridt fremad.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have, at sproget er endnu stærkere. Jeg har kæmpet for så stærkt sprog som muligt, men på alle objektive parametre må man sige, at det her er et kæmpe fremskridt i den rigtige retning.

/ritzau/