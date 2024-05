Frygt for indbrud skader livskvaliteten for hver sjette dansker

Selv om antallet af indbrud i Danmark er stærkt faldende, er hver sjette dansker negativt påvirket af indbrud, i en grad som skader deres livskvalitet.

Det viser en ny rapport, som Roskilde Universitet har lavet for Bo Trygt og Det Kriminalpræventive Råd.

Der er tale om 17 procent af danskerne, der på en uhensigtsmæssig måde er påvirket af indbrud. Det er enten ved at være så utryg, at de besidder slagvåben og peberspray, eller ved omvendt slet ikke at beskytte sig over for indbrud selv om de oplever en høj risiko for indbrud.

Det er en forkert måde at gribe utrygheden an på, siger Ingrid Soldal Eriksen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

- Det har en negativ effekt på ens tryghedsfølelse og livskvalitet, hvis man selvbevæbner sig eller har en undgåelsesadfærd. Det er en uhensigtsmæssig måde at forebygge indbrud på, siger hun.

Antallet af indbrud i Danmark er på fem år faldet fra 29.015 til 14.844 sidste år. Alligevel er utrygheden ikke faldet tilsvarende blandt danskerne.

- Der er ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af indbrud og frygten for dem. Man kan for eksempel blive utryg ved at høre om indbrud på sociale medier, og utrygheden er på den måde smitsom, siger Ingrid Soldal Eriksen.

- Utryghed bliver påvirket af andre årsager end blot det at være udsat for indbrud. Vi skal nu arbejde videre på at bakke op om, at folk ikke gør de ting, der skader deres livskvalitet.

Selv om hver sjette dansker, ifølge rapporten, er utrygge på en mere ødelæggende måde, er størstedelen af befolkningen trygge og ikke negativt påvirket af indbrud.

Otte ud af ti danskere er trygge på en hensigtsmæssig måde. De sikrer deres bolig og bruger eksempelvis også nabohjælp, men forholdsreglerne skader ikke trygheden.

De tiltag gavner livskvaliteten, og opfordringen fra Det Kriminalpræventive Råd er klart.

- Man skal stoppe spredningen af utrygheden. Vi kan se, det har en negativ effekt på utrygheden, hvis man hører om indbrud via de sociale medier.

- Og så skal man undgå selvbevæbning, for det skader både trygheden og livskvaliteten, siger Ingrid Soldal Eriksen.

