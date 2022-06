Fugleinfluenza er mistænkt for at være årsag til døde havfugle

Det er formentlig fugleinfluenza, der er årsag til, at et stort antal døde havfugle er skyllet i land ved vestkysten de seneste dage.

Det vurderer seniorforsker Morten Frederiksen, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

Han ser en sammenhæng med et udbrud af fugleinfluenza i Nordsøens største koloni af suler på øen Bass Rock ud for Skotlands østkyst.

- Det er meget voldsomt, det der sker i Skotlands sulekolonier, siger han til Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside dof.dk.

Strandgæster har de seneste dage fundet et stort antal døde suler langs den jyske vestkyst på strækningen fra Blåvand i syd til Skagen i nord.

Den store koloni af suler i Nordsøen holder til ved klippeøen Bass Rock, der tæller cirka 75.000 ynglepar.

Her har de britiske myndigheder konstateret, at tusinder af suler er døde som følge af fugleinfluenza.

Det er ikke kun Skotlands sulekolonier, der er ramt af fugleinfluenza.

På øgruppen St. Kilda i Atlanterhavet nordvest for Skotland og på Orkney- og Shetlandsøerne er suler også omkommet i store tal, forklarer Morten Frederiksen.

Når fuglene bor tæt sammen i kolonier, er det let for en luftbåren virussygdom som fugleinfluenza at sprede sig, påpeger han.

- De meget tætte kolonier øger risikoen for en hurtig spredning af fugleinfluenza, som smitter via luftvejene, siger Morten Frederiksen.

Det er ikke kun døde suler, der er skyllet i land ved vestkysten.

Der er også fundet døde splitterner og skarver.

Hos Dansk Ornitologisk Forening deler biolog Knud Flensted vurderingen af, at det er fugleinfluenza, der er på spil.

- Eftersom det er den sygdom, der florerer i hele Nordsø-området, så er det så godt som sikkert, siger han til Ritzau.

Ifølge Knud Flensted er der tale om et omfattende udbrud.

- Det er aldrig set før på den her måde, siger han.

De døde fugle skal nu undersøges nærmere på Aalborg Universitet.

