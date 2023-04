Fugleinfluenza på retur - høns og kalkuner må igen komme ud i det fri

Risikoen for fugleinfluenza er nu så lav, at høns, gæs, ænder og kalkuner fra torsdag igen må komme ud i det fri.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidigt bliver det også igen tilladt at tage til udstillinger med høns og andet fjerkræ.

Det er ny vurdering fra Dansk Veterinær Konsortium, der har fået Fødevarestyrelsen til igen at tillade besætninger med fjerkræ udendørs.

Overvågning fra konsortiet viser nemlig, at forekomsten af fugleinfluenza er dalet i både Danmark og resten af Europa.

Det var tilbage i november, at Fødevarestyrelsen - på baggrund af et højt trusselsniveau for den smitsomme fugleinfluenza - valgte at indføre krav om, at fjerkræavlere skulle holde deres besætninger lukket inde.

Siden kravet blev indført, blev der registreret fugleinfluenza i fem besætninger i Danmark. Det betød, at mere end 135.000 dyr måtte aflives.

Fugleinfluenza er en dødelig sygdom for fjerkræ. Sygdommen smitter kun meget sjældent mennesker.

Sidst en større professionel fjerkræbesætning i Danmark blev ramt af fugleinfluenza var midt i januar.

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Charlotte Vilstrup Castle vurderer alligevel, at fjerkræavlere fortsat bør tage forbehold for smitte.

- Det er ikke mere end en måned siden, at en mindre besætning med 60 dyr ved Ramløse blev smittet.

- Derfor vil jeg gerne minde om, at trækfuglene stadig kan bringe smitten med sig den næste månedstid, siger hun i pressemeddelelsen.

Styrelsen anbefaler fortsat alle, der har med fjerkræ at gøre til at passe på deres dyr. Det kan avlerne gøre ved at fodre under tag og skifte fodtøj, inden de går ind til fuglene.

Fødevarestyrelsen overvåger situation omkring fugleinfluenza året rundt.

Skulle smittetrykket ændres, er styrelsen klar til igen at hæve trusselniveauet, fremgår det i pressemeddelelsen.

