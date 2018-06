Fundne mailarkiver vedrører relevante medarbejdere i Tibet-sag

Rigspolitiet beklager fejl i Tibetsag, efter at der er fundet mailarkiver på en server uden for mailsystemet.

Rigspolitiet har fundet ældre mailarkiver, som vedrører relevante medarbejdere i Tibetsagen.

Det oplyser Rigspolitiet selv.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har torsdag orienteret Folketinget om fundet af mailarkiver, som Rigspolitiet har gjort i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol.

Og Pape har meddelt, at han vil genåbne Tibetkommissionen. Det er der bred opbakning til i Folketinget.

Rigspolitiet beklager sagen. Det siger Rigspolitiets IT-direktør, Lars Ole Dybdal, i en skriftlig kommentar.

- Vi har i forbindelse med en rutineundersøgelse af politiets servere fundet en række ældre mailarkiver, som kan være relevante for Tibetsagen.

- Mailarkiverne er fundet på en server uden for mailsystemet, hvorfor de ikke er fremkommet i forbindelse med vores tidligere søgninger.

- Der er tale om en beklagelig fejl, hvor vi i forbindelse med en omlægning af mailsystemet har ladet en udgave af nogle medarbejderes mailarkiver ligge på en server.

- Da omlægningsarbejdet var udført, burde vi have slettet mailarkiverne igen. Det er selvsagt meget utilfredsstillende og ikke korrekt omgang med data, siger Lars Ole Dybdal.

Mailarkiverne har tilknytning til relevante medarbejdere i Tibetsagen.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad mailarkiverne konkret indeholder. Men vores indledende undersøgelser viser, at de vedrører relevante medarbejdere for den relevante periode.

- Vi har derfor sikret mailarkiverne, så materialet kan indgå i kommissionens videre arbejde, siger han.

Kommissionen blev i sin tid nedsat for at undersøge, hvorfor fredelige demonstranter blev stoppet under kinesiske statsbesøg i København i 2012 og 2013.

/ritzau/