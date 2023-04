Fungerende FH-formand ved godt at Lizette Risgaard vil fylde 1. maj

Det er helt naturligt, at sagen om Lizette Risgaard upassende adfærd og dertilhørende exit som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil fylde meget 1. maj på arbejdernes internationale kampdag.

Det skriver FH's fungerende formand, Morten Skov Christiansen, på Facebook søndag eftermiddag.

- I morgen er det 1. maj, årets vigtigste dag for fagbevægelsen. Det bliver selvsagt med blandede følelser, at jeg holder mine taler, men jeg glæder mig til at komme rundt i landet, møde jer alle og mærke fællesskabet.

- Jeg ved godt, at sagerne fra de seneste dage kommer til at fylde meget, og at mange vil have brug for at tale om alt det, der er sket.

- Det synes jeg, der skal være plads til. Men jeg håber også, vi kan få tid til at tale politik og diskutere de vigtige udfordringer, der venter lønmodtagerne de kommende år, skriver Morten Skov Christiansen.

Søndag morgen meddelte Lizette Risgaard, at hun træder tilbage som FH-formand efter sager om upassende adfærd, hvor en række mænd har følt sig forulempet af den nu tidligere fagboss.

- Her til morgen trak Lizette Risgaard sig som formand for FH. Det betyder, at jeg nu er fungerende formand, indtil en ny formand er valgt på en ekstraordinær kongres.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg personligt er meget berørt af hele situationen, men jeg har stor respekt for Lizettes beslutning. Det er efter min opfattelse den rigtige beslutning, hun har truffet.

- Jeg har forståelse for, at rigtig mange - herunder også journalister og medier - gerne vil tale med mig og stille spørgsmål. Jeg skal nok stille op og svare, men nu har jeg i første omgang brug for at danne mig et overblik efter nogle kaotiske dage, skriver han.

Morten Skov Christiansen skriver, at forretningsudvalget i FH mødes tirsdag for at drøfte det videre forløb med den eksterne advokatundersøgelse, som skal undersøge sagerne - og eventuelle flere sager - om Lizette Risgaards adfærd.

I den forbindelse opfordrer han til følgende:

- Har man oplevet nogen form for krænkende adfærd, skal man melde det ind i FH's whistleblowerordning, som håndteres af et eksternt advokatkontor.

Morten Skov Christiansen har været yderst tavs, efter at historien om Lizette Risgaards upassende adfærd blev beskrevet i Ekstra Bladet og Berlingske torsdag aften.

Han har kun svaret på spørgsmål fra medierne fredag. Her blev han blandt andet spurgt ind til, om han havde kendskab til sagerne, inden de blev afdækket i medierne.

- Jeg er aldrig blevet kontakt af nogen eller har kendskab til de konkrete sager, sagde han blandt andet.

På spørgsmålet om, hvorvidt Morten Skov Christiansen havde hørt rygter om, at Lizette Risgaard havde taget på folk, svarede han:

- Jeg er sendt i byen her for at fortælle, hvad forretningsudvalget har drøftet. Og til det konkrete spørgsmål kan jeg sige: Jeg er ikke blevet kontaktet omkring nogle konkrete episoder.

