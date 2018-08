Fynbo blev den første til at svømme langs hele Vestkysten

Eventyrlyst og nysgerrighed er nøglen for Lars Simonsen, der har svømmet 467 kilometer langs Vestkysten.

Onsdag eftermiddag kunne 42-årige Lars Simonsen stige op af vandet, strække armene i vejret og kalde sig den første person, der har svømmet hele vejen langs Danmarks Vestkyst.

Lidt over to måneder har det taget ham, men med viljestyrke, opbakning fra mor og far og en dirrende eventyrlyst er det lykkedes.

- Jeg har på intet tidspunkt haft lyst til at give op. Men det har været fuldstændig uoverskueligt nogle gange, siger Lars Simonsen.

- Der har været kriser, hvor alt har været vendt og drejet, men jeg er glad for, at jeg har fortsat.

Undervejs samler han ind til Julemærke Fonden og Depressionsforeningen.

Netop de to organisationer har givet god mening for fynboen at samle ind til.

- Jeg har haft begge ting inde på livet. Jeg havde det svært i skolen, og i min familie har vi haft depression tæt på, siger Lars Simonsen.

Både Lars Simonsens mor og to lillebrødre har kæmpet med depression.

En anden del af drivkraften skal findes i selskabet, som han har haft med.

Hans mor har fulgt ham på ruten i kajak med oppakning på ryggen, mens faren har kørt fra campingplads til campingplads.

- At være sammen med mine forældre på den måde er helt fantastisk, det nyder jeg i den grad. Det fedeste har helt klart været, at jeg kan dele det her eventyr med dem, siger Lars Simonsen.

Turen afhænger også at vejret. Nogle dage har han svømmet op mod hele 19 kilometer, mens vejret har sat en kæp i hjulet for ham på andre dage. 23 dage har han ikke været i vandet.

Han nævner, at han på den værste dag nåede lige under fire kilometer på tre timer, mens den bedste dag endte med 10 kilometer på to og en halv time.

Ruten han har svømmet er 467 kilometer lang. Turen fortsætter rundt i de danske farvande. Planen er, at han skal svømme øst om Sjælland og syd om Fyn.

- Jeg elsker eventyr. Jeg er nysgerrig som bare pokker. Jeg var utrolig spændt på, om det overhovedet var muligt at nå til grenen, siger Lars Simonsen.

Lars Simonsen begyndte sin svømmetræning i februar, dengang kunne han svømme 50 meter. Dog har hjælp fra en svensk ironwoman givet ham en solid svømmeform.

