Fynboer vil sætte maskiner til at sortere affald

Alle ti fynske kommuner vil have lov til at opgive en del af den lovpligtige indsamling af affald, som et stort flertal i Folketinget vedtog sidste år. De vil droppe, at borgerne skal sortere plast og drikkekartoner hjemme.

De fynske kommuner søger nu dispensation, så borgerne kan slippe for at sortere skraldet og blot kaste det som restaffald. Affaldet skal i stedet sorteres af maskiner på et centralt anlæg.

- Det er dyrt at køre rundt og indsamle affald på den måde, man har besluttet. Maskiner kan gøre det bedre og billigere. Alle 98 kommuner er i gang med at gøre det forkerte, siger Poul Juul Hansen, der er projektansvarlig hos Odense Renovation, til Jyllands-Posten.

Det er Assens borgmester Søren Steen Andersen (V) enig i.

- Undersøgelser fra både Skandinavien og Holland viser, at den model, vi vil indføre, giver mere miljø og mere genanvendelse for pengene. Derfor håber vi på en dispensation, siger borgmesteren til Jyllands-Posten.

