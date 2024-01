Fynsk S-borgmester genopstiller ikke som borgmesterkandidat

Den socialdemokratiske borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, genopstiller ikke som borgmesterkandidat til næste kommunalvalg.

Det oplyser han til Fyens Stiftstidende.

Hans Stavnsager uddyber til DR, at det slider på ham, at samarbejdet mellem kommunerne og Christiansborg ikke fungerer optimalt.

Kommunerne kan ikke leve op til borgernes forventning, med hvad de får af penge fra Christiansborg, lyder det videre.

- Nogle gange virker det som om, at det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som faktisk eksisterer i vores samfund. Det inkluderer også mit eget parti, siger Hans Stavnsager til DR.

60-årige Hans Stavnsager har været borgmester i den fynske kommune siden 2018. Han når dermed at sidde to perioder som borgmester.

Han har siddet i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyns Kommune siden 2013. Ifølge DR har Hans Stavnsager endnu ikke besluttet, om han vil genopstille som menigt medlem af kommunalbestyrelsen ved valget i 2025.

Ifølge lokalavisen Midtfyns Posten blev Hans Stavnsager medlem af Socialdemokratiets ungdomsparti i 1982 og oprettede en lokalafdeling i Faaborg fem år senere.

Han er også forfatter og har blandt andet været ghostwriter for tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), skriver lokalavisen.

Ved kommunalvalget i 2021 fik Hans Stavnsager 3541 personlige stemmer. Det var klart flest i kommunen, hvor Socialdemokratiet fik 36,6 procent af stemmerne.

/ritzau/