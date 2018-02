Fynske togspor ude af drift til torsdag eftermiddag

Forsinket tog kan udløse erstatning eller ny billet

Der er store forsinkelser i togtrafikken landet over, efter at et afsporet tog ved Odense tirsdag aften satte en prop i trafikken.

Onsdag meddeler Banedanmark, at skaderne på skinnerne er så omfattende, at forsinkelserne ventes at vare i hvert fald til torsdag klokken 15.

Dermed træder DSB's garantiordning til passagerne i kraft. Den betyder, at forsinkelser kan udløse penge retur eller en ny rejse til samme strækning.

Læs mere om DSB's rejsegaranti her:

* Garantien dækker, hvis man er ankommet 30 minutter eller mere for sent til destinationen end forventet i henhold til rejseplanen for rejser med fjern-, regional eller S-tog i Danmark.

Garantien dækker derimod ikke, hvis forsinkelsen skyldes metro, bus eller jernbanestrækninger, der ikke er drevet af DSB.

Man kan vælge, om man vil have en billet til en ny rejse på samme strækning eller have penge ind på sin NemKonto.

Man søger erstatning via en formular på DSB's hjemmeside under DSB Rejsetidsgaranti.

Størrelsen på erstatningen afhænger af, hvor meget man blev forsinket.

For en forsinkelse på 30 minutter eller mere får man 25 procent af rejsens pris.

For 60 minutter eller mere får man 50 procent af rejsens pris.

For 90 minutter eller mere får man 75 procent af rejsens pris.

For 120 minutter eller mere får man 100 procent af rejsens pris.

Kilder: DSB.

/ritzau/