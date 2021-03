Fyr & Flamme vinder Dansk Melodi Grand Prix

Duoen Fyr & Flamme med nummeret "Øve os på hinanden" skal repræsentere Danmark i Eurovision i Holland i maj.

Der var ingen stor scene at synge fra, intet publikum i salen til at klappe og huje og ingen fagjury til at bedømme sangene, da det danske melodigrandprix blev afholdt lørdag aften i DR Byens studie 5.

Her tog duoen Fyr Flamme sejren, og kunne lade sig kåre som vinder blandt årets otte dystende sange i et show, der meget lidt lignede det, danskerne er kommet til at forbinde grandprixet med de senere år.

På grund af faren for coronasmitte blev showet nemlig afholdt i en langt mindre udgave, hvor flere ting var lavet om.

Blandt andet var der intet publikum til stede i studiet. I stedet kunne danskerne heppe på deres favoritter via en zoomforbindelse og se sig selv og hinanden på en digital publikumsvæg.

Fyr Flamme skal repræsentere de rød-hvide farver, når Eurovision efter planen afholdes i Rotterdam i Holland i maj.

/ritzau/