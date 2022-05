Fyret direktør får 6,5 millioner med sig efter amputationsskandale

Region Midtjylland vil sende den fyrede koncerndirektør Ole Thomsen ud af døren med en fratrædelsesordning på knap 6,5 millioner kroner.

Det skriver Avisen Danmark og TV MidtVest.

Torsdag i sidste uge blev Ole Thomsen fyret som koncerndirektør i regionen.

Det skete i kølvandet på sagen om 47 årlige amputationer, som ifølge en ekstern analyse kunne været undgået.

De 6,49 millioner kroner omfatter 12 måneders opsigelsesvarsel og en fratrædelsesgodtgørelse ved uønsket afsked på 24 måneder.

Derudover har han ret til efteruddannelse for op til 100.000 kroner. Det skriver Avisen Danmark.

Ole Thomsen blev fyret efter et ekstraordinært møde i regionens forretningsudvalg.

Et møde, der var den foreløbige kulmination på sagen om amputationerne, som ifølge den eksterne analyse kunne være forebygget.

Allerede i 2019 advarede et tværfagligt specialeråd om, at antallet af amputationer lå for højt. Det reagerede regionens ledelse dog ikke på.

Ole Thomsen har tidligere forklaret, at han ikke opfattede henvendelsen fra specialerådet som en advarsel.

Han så det derimod mere som et indlæg i debatten om en fremtidig sundhedsplan.

Regionsformand Anders Kühnau (S) gav torsdag udtryk for, at Ole Thomsen - efter regionsformandens mening - burde havde videregivet advarslen til politikerne, så de kunne have reageret på den.

- Regionsledelsen er ansvarlig for, at vi får de her informationer. Dem har vi ikke haft i den her sag, sagde Anders Kühnau torsdag til Ritzau.

Region Midtjylland har nu besluttet at øge kapaciteten på det karkirurgiske område.

Desuden har man besluttet at sætte en uvildig ekstern undersøgelse af hele forløbet i gang.

Den ventes klar en gang i løbet af efteråret.

