Fyret direktør for midtjysk erhvervshus får millioner med sig

Den nyligt fyrede direktør for Erhvervshus Midtjylland, Erik Krarup, får en stor sum penge med ud ad døren i sin fratrædelsesaftale.

Det skriver TV 2 Østjylland, der har fået aktindsigt i aftalen, hvor det fremgår, at Erik Krarup er berettiget til at få 3.102.800 kroner plus en eventuel bonus for indeværende år.

Problemer med arbejdsmiljøet har medført, at der blev indgået en fratrædelsesaftale mellem erhvervshuset og Krarup i slutningen af maj.

TV Midtvest har tidligere beskrevet, at flere nuværende og tidligere medarbejdere skrev breve til bestyrelsen i erhvervshuset, hvor de gav udtryk for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

- Folk er blevet kaldt kællinger, dumme og inkompetente, har en tidligere medarbejder sagt til mediet.

Medarbejderen har også beskrevet arbejdspladsen som et sted præget af frygt, mistillid og overvågning.

Erhvervshus Midtjylland finansieres af de midtjyske kommuner.

Erhvervshuset rådgiver årligt flere end 5500 midtjyske virksomheder, fremgår det af husets hjemmeside.

Ifølge TV 2 Østjylland har Komponent, der er et eksternt konsulentfirma, udarbejdet en rapport, der viser, at det psykisk dårlige arbejdsmiljø har eksisteret i flere år.

Mediet skriver desuden, at Mette Højborg er erhvervshusets nye, midlertidige direktør.

I forbindelse med afskedigelsen af Krarup, skrev erhvervshuset i en pressemeddelelse, at problemerne med arbejdsmiljøet "ikke alene er knyttet til topledelsen".

- Det smerter mig at konstatere, at for mange medarbejdere i for lang tid har lidt under kritisable arbejdsforhold, lød det dengang fra formand for Erhvervshus Midtjylland Ib Lauritsen (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

