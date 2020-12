Fyringer under corona får rekordmange til at søge julehjælp

Dansk Folkehjælp forventede færre ansøgere om julehjælp i år, men corona har givet flere en presset økonomi.

En del af årets ansøgere om julehjælp har mistet jobbet under coronakrisen.

Det fortæller Klaus Nørlem, der er generalsekretær hos organisationen Dansk Folkehjælp, som er landets største uddeler af julehjælp.

- Da vi gik ind i 2020 havde vi en forventning om, at de rekordhøje ansøgninger om julehjælp ville stagnere for første gang i 14 år. Men så kommer corona og gør faktisk, at der 1. december var en ny, kedelig rekord.

15.069 har søgt om julehjælpen. Det er det højeste antal nogensinde. 14.401 af familierne får hjælp i år, hvilket er 3000 flere end for et år siden.

Man skal være enlig forsørger med hjemmeboende børn under 18 år for at kunne modtage julehjælpen.

Pakken består af et gavekort på 500 kroner, som de kan bruge til at købe julemad, samt et gavekort på 1000 kroner, som familien kan bruge til at købe gaver til børnene for.

Dansk Folkehjælp har i samarbejde med Ekstra Bladet uddelt hjælp i forbindelse med julen siden 2007.

/ritzau/