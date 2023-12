Fyrværkerisalget er åbnet: Pas på dyrene

Det er ikke alle, der er begejstrede for det årlige nytårsfyrværkeri, som kan købes i butikkerne fra fredag og indtil den 31. december.

Dyrenes Beskyttelse ønsker, at lovgivningen for fyrværkeri bliver ændret for at tage et større hensyn til dyrene.

Det siger familiechef ved Dyrenes Beskyttelse Jens Jokumsen.

- Ofte har det nogle meget negative konsekvenser for dyrene, når der bliver fyret fyrværkeri af.

- For de forstår ikke, hvad det er, der sker, og derfor forbinder de det med ubehag og noget, de gerne vil væk fra.

Ifølge ham er der især mange hunde, der reagerer voldsomt på fyrværkeri. Eksempelvis ved at gø, ryste, sitre eller ved at søge sin ejer, fordi de er bange og utrygge.

Derudover vil andre dyr i hjemmet - eksempelvis katte og kaniner - også reagere negativt, fordi de ikke kender til lydene.

Derfor mener Jens Jokumsen, at regeringen bør skærpe lovgivningen for både affyrings- og salgsperioden.

- Regeringen burde både gå efter at indskrænke affyrings- og salgsperioden for fyrværkeri for privatpersoner, og derudover også hvorhenne man må fyre det af, siger Jens Jokumsen.

I år kan man købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december. Derudover må man fyre det af i seks dage - fra den 27. december til den 1. januar.

Men i februar 2024 fremsætter regeringen et lovforslag, hvor den lovlige fyrværkeriperiode for privatpersoner kun skal gælde fra den 31. december til den 1. januar i 2024/2025.

Men her vil salgsperioden være den samme.

Når nytårsfyrværkeriet finder sted, kan man ifølge Jens Jokumsen gøre flere ting for at skåne sine dyr.

- I hjemmet kan man skærme dyrene mod lysglimt udefra ved at trække gardinerne for vinduerne. Man kan også sætte lidt musik på, så lydene udenfor ikke er så tydelige, siger han.

Desuden kan man ifølge ham også få hjælp af en dyrlæge til at få medicin til sit dyr, hvis det er hårdt ramt under perioden. Derudover kan det hjælpe at tage til et mere roligt sted nytårsaften.

/ritzau/