Fysiker: Astronauters sikkerhed bliver taget dybt alvorligt

Den danske astronaut Andreas Mogensen skulle fredag have sat kursen mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Men en teknisk detalje har rykket rumeventyret til lørdag formiddag dansk tid.

Det fortæller Andreas Mogensen ifølge DR.

Nasa har fredag formiddag ikke meldt ud præcis, hvad de tekniske detaljer, der har udskudt rejsen, er.

Ifølge Anja C. Andersen, der er astrofysiker ved Københavns Universitet, kan en såkaldt teknisk detalje bestå i alt fra små til større problemer.

- Det kan for eksempel være en lampe, der viser, at en ventilator ikke fungerer optimalt, men i virkeligheden kan det bare være selve lampen, der er noget galt med.

- Men i det her tilfælde drejer det sig om en ikke graverende, mindre teknisk ting. Det lyder som noget, der forholdsvis hurtigt kan tjekkes og fikses, siger hun.

Sikkerheden bliver taget dybt alvorligt, når astronauter opsendes i rummet. Det fortæller Christina Toldbo, der er astrofysiker ved DTU Space.

- Når man skal sende en raket op, går man alle sikkerhedssystemerne igennem et ad gangen. Der har man sikkerhedsprincippet, at hvis man er det mindste i tvivl, så udskyder man for at undersøge nærmere, siger hun.

Foruden tekniske udfordringer kan også dårlige vejrforhold og sygdom udskyde en planlagt opsende, fortæller astrofysikerne.

Det er langt fra usædvanligt, at opsendelser til ISS bliver forsinket. Missionen Huginn, som Andreas Mogensen er en del af, er blevet udskudt flere gange.

Udskydelsen af opsendelsen ærgrer alligevel den 46-årige Andreas Mogensen.

- Vores opsendelse er desværre udskudt 24 timer. Vi prøver igen lørdag morgen klokken 03.27 lokal tid i Florida (klokken 09.27 dansk tid), skriver han på Facebook.

Den danske astronaut skal være afsted i et halvt år. Her skal han udføre forsøg, der blandt andet giver ny viden om trivsel og søvn i rummet.

