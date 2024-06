Gade mener forsvarsministerjob er for meget for Troels Lund

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har for mange kasketter, og han bør koncentrere sig om jobbet som formand for sit parti og posten som vicestatsminister.

Det råd kommer fra partifællen Søren Gade (V), som også er formand for Folketinget.

- Troels Lund har tre kasketter, og han har arvet dem alle fra sin forgænger (Jakob Ellemann-Jensen, red.). Jeg mener ikke, at der findes et menneske i verden, der kan overkomme alle de ting.

- Hvis det står til mig, skal der være mere tid til at være vicestatsminister og formand for Venstre, siger Søren Gade.

Reaktionen kommer, efter at Venstre ifølge valgstedsmålinger hos både DR og TV 2 står til at få to mandater i Europa-Parlamentet.

Det er bedre, end det som partiet stod til i målingerne op til valget.

Søren Gade var forsvarsminister fra 2004 til 2010.

- Jeg har selv været forsvarsminister i seks år. Og ved hvor hårdt et job det er. Jeg var altså ikke vicestatsminister og formand for Venstre. Jeg var bare forsvarsminister, siger Søren Gade.

Spørgsmål: Opfordrer du ham til at trække sig som forsvarsminister?

- Nej. Det er slet ikke op til mig. Jeg siger bare, at nu kommer der en rokade. Hvis jeg vidste noget om den, så kunne jeg ikke stå her og snakke om det.

Søren Gade føler sig sikker på, at der kommer en rokade snart. Det mener han, bliver konsekvens af, at statsministeren skal udpege en kommissær, som sikkert bliver en minister.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) erklærer sig enig i, at partiformand Troels Lund Poulsen har meget at se til.

- Jeg er enig med Søren Gade i, at det er et utroligt hårdt og krævende job.

Spørgsmål: Er det din personlige vurdering, at det skader Venstre, at Troels Lund har tre kasketter?

- Overhovedet ikke.

Løhde er glad for valgstedsmålinger fra både DR og TV 2, som begge giver Venstre to mandater.

- Det viser, at vi er på vej frem, og det har Troels sin del af æren for, siger hun.

Spørgsmål: Det ændrer ikke på, at det er en halvering. I skal vende skuden. Er det en løsning, at Troels kun har to kasketter?

- Venstre er i gang med den vending. Jeg er stolt af Troels' resultater i regeringen, siger Sophie Løhde.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Venstres formand om meldingen fra Søren Gade.

