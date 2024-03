Gade og borgmestre frygter for CO2-afgift efter Fuglede-exit

Mads Fuglede har begrundet sit skifte til Danmarksdemokraterne med, at han er imod en CO2-afgift på landbruget. Men ifølge Venstres Søren Gade og flere af partiets borgmestre er det et selvmål.

Partiskiftet kan ende med at gøre det sværere for Venstre og resten af regeringen at lave en aftale, som fødevareerhvervet kan leve med, siger Søren Gade, der foruden at være folketingsmedlem også er Folketingets formand, til TV 2 News.

Han henviser til, at regeringen ikke længere kan mønstre indenrigspolitisk flertal, selv hvis støtte fra løsgænger Jon Stephensen medregnes.

- Der forsvandt et flertal i går. Mads Fuglede siger, at han er bekymret for landbruget og CO2-afgiften. Og så er han med til at sørge for, at regeringen skal kigge et andet sted hen for at have et flertal. Det er da en underlig måde at hjælpe landbruget på, siger Søren Gade til TV 2 News.

Danmarksdemokraterne er stor modstander af en CO2-afgift og vil ikke stemme for.

Borgmester i Brønderslev Kommune Michael Klitgaard (V) argumenterer for, at man trods alt har mere indflydelse i et forhandlingslokale, end når man står udenfor døren.

- Det hjælper ikke at stå uden for med Danmarksdemokraterne og råbe uden at have indflydelse, siger Michael Klitgaard til TV 2 News.

En ekspertgruppe har udformet en række bud på, hvordan en CO2-afgift kan udformes.

En model skal findes i den grønne trepart, hvor en række organisationer og regeringen sætter sig sammen. Først herefter skal CO2-afgiften behandles politisk.

Mads Fugledes indmeldelse i Danmarksdemokraterne har skabt chokbølger på Christiansborg.

Lederne af regeringspartierne har ikke udadtil udtrykt nervøsitet for det mistede mandat. Slå koldt vand i blodet, lød det fra Venstre-formand Troels Lund Poulsen tirsdag, efter at nyheden om Mads Fuglede kom.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har henvist til, at regeringen - også da de havde flertal - har indgået de fleste aftaler med et eller flere andre partier i Folketinget.

/ritzau/