Gadefestivalen Distortion bliver aflyst for andet år i træk

Forsamlingsforbud og udfordring med coronapas aflyser Distortion-festival for andet år i træk.

Gadefestivalen Distortion er blevet aflyst i 2021.

Årsagen er forsamlingsforbuddet, og at det bliver svært at tjekke, om folk har et gyldigt coronapas. Det oplyser Distortion i en pressemeddelelse.

Distortion plejer at løbe af stablen i København i starten af juni.

- Det føles uvirkeligt at skulle aflyse to år i træk, siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin.

- Vi er meget kede af det overfor publikum, artister og partnere. Vi kommer til at prøve at afholde alternative åbne begivenheder i byrummet i løbet af sommeren – men hvem ved, hvad det kan blive til, siger han i pressemeddelelsen.

Den næste udgave af Distortion er planlagt til starten juni 2022.

Festivalens arrangører peger på, at områderne på Nørrebro og Vesterbro er "så store og forgrenede at det ikke er muligt at gøre brug af coronapas-løsningen, som kræver indhegning og adgangskontrol".

Socialdemokratiets politiske ordfører i Københavns Borgerrepræsentation, Jonas Bjørn Jensen, siger i pressemeddelelsen, at han ærgrer sig, selv om han mener, at beslutningen fra arrangørerne er fuldt forståelig.

- Det er selvfølgelig mega ærgerligt, og jeg er virkelig trist over, at Distortion igen må aflyse. Vi trænger virkelig til at komme ud og genopdage byen sammen, siger han.

Distortion er siden 1997 blevet arrangeret årligt som en række gadefester i det Københavnske bybillede.

I sommeren 2011 havde festivalen for første gang flere end 100.000 gæster og er i dag en af de største festivaler i Danmark.

Selv om festivalen som regel primært byder på mindre musiknavne til gadefesterne, har København under Distortion også fået besøg af større hovednavne som rapperen Ghostface Killah, dj'en Kaytranada og rapperen M.I.A.

/ritzau/