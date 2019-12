Gældsstyrelsen vil trække lønnen hos tusindvis af skyldnere

Et nyt system gør det muligt for Gældsstyrelsen igen at kunne trække lønnen hos personer med offentlig gæld.

Med et nyt system kan Gældsstyrelsen igen trække personer med gæld til det offentlige i løn.

Indtil videre er omkring 150.000 personer med en samlet gæld på mere end en milliard kroner blevet varslet om, at styrelsen vil trække pengene i deres lønudbetalinger.

Det oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Den gæld, som Gældsstyrelsen skal inddrive, er allerede forsøgt opkrævet op til flere gange af den offentlige kreditor, som gælden er stiftet hos.

- Når gælden endnu ikke er blevet betalt, betyder det typisk, at personen eller virksomheden enten ikke kan eller ikke vil betale.

- Derfor er det helt afgørende, at Gældsstyrelsen med PSRM (det nye system, red.) igen har fået muligheden for at trække pengene direkte fra skyldnernes løn, hvis ikke de betaler deres gæld, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Gældsstyrelsen har i løbet af i år inddrevet mere end 500 millioner kroner i det nye gældsinddrivelsessystem.

/ritzau/