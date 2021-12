Gæst ved dj-koncert i Aalborg er positiv for Omikron-variant

En mistanke om et smittefælde med coronavarianten Omikron efter en koncert med dj Martin Jensen lørdag er onsdag bekræftet.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Koncerten fandt sted lørdag i Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC).

- Vedkommende er i går (tirsdag, red.) bekræftet smittet med Omikron, siger vicedirektør Birgitte Drewes til DR.

- Det vigtige er, at folk bliver testet hurtigst muligt i dag og igen i overmorgen, og de skal være særligt opmærksomme på symptomer. Og hvis de har symptomer, skal de lade sig isolere og blive PCR-testet.

Har man ikke symptomer, er en kviktest tilstrækkelig, siger Birgitte Drewes.

Aalborg Kongres og Kultur Center opfordrede også tirsdag alle, der var til koncerten, til at lade sig teste onsdag og fredag.

Der var omkring 2000 publikummer til koncerten.

På Instagram skriver Martin Jensen, at han "inderligt" håber, at den smittede kommer sig.

- Jeg har fuld tillid til, at AKKC har opfyldt alle krav til sikkerhed, tjek af vaccinepas og så videre. Så det er vildt ærgerligt, at der alligevel er konstateret smitte.

- Sikkerhed har højeste prioritet hos mig og mit team, og jeg vil følge sagen tæt de kommende dage, skriver han i en Instagram-story, som er et midlertidigt opslag.

Martin Jensen er en global stjerne på scenen for elektronisk musik. I Danmark gik han i lang tid lidt under radaren, men blev landskendt for sin dommertjans i sangkonkurrencen "X Factor".

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for smitteopsporing, når det kommer til smitte med Omikron.

Det anbefales, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6 efter kontakt til den smittede.

Onsdag er status, at der i alt er fire påviste tilfælde med Omikron-varianten i Danmark. De har alle forbindelse til rejseaktivitet i Sydafrika.

Det vides endnu ikke, om koncerttilfældet er blandt de fire, eller der er tale om et femte.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant. Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.

