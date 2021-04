Gæster på barer skal bestille bord halv time før ankomst

Man skal fremvise negativt coronapas og bestille bord 30 minutter før, man kommer ind på restaurant eller bar.

Man skal lave en reservation mindst 30 minutter, før man møder op på restauranter, caféer og barer, når de genåbner for gæster indendørs på onsdag.

Det viser Erhvervsministeriets retningslinjer.

Der er krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som skal dokumentere, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste tre måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selv om man ikke har et coronapas.

/ritzau/